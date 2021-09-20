На Петровской набережной сгорела заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина

93-летняя Александра Вавилина была советской и российской флейтисткой, педагогом. Солировала в Симфоническом оркестре Санкт-Петербургской филармонии . Ее супругом был главный дирижер Евгений Мравинский.
Также женщина являлась профессором Петербургской консерватории, Заслуженным деятелем искусств РСФСР и Заслуженная артисткой РСФСР.
В Петроградском районе Петербурга произошел пожар в четырехкомнатной квартире. Сгорела заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина.
Как сообщает 78.ru, кроме этого, в тяжёлом состоянии был госпитализирован пожилой мужчина. Отмечается, что из дома было эвакуировано 30 человек.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 20 сентября сотрудники МЧС отправились на Петровскую набережную, к дому №4.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 13:08 .
Пожар произошел в четырехкомнатной квартире в восьмиэтажке, рядом с Домиком Петра I. Огонь распространялся по кухне и коридору, горела обстановка на площади 30 квадратных метров.
Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через 34 минуты, к 13:42.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 23 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необычный пожар случился пожар в Центральном районе Петербурга. Там неожиданно вспыхнул холодильник.