На Петровской набережной сгорела заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина

93-летняя Александра Вавилина была советской и российской флейтисткой, педагогом. Солировала в Симфоническом оркестре Санкт-Петербургской филармонии . Ее супругом был главный дирижер Евгений Мравинский.

Также женщина являлась профессором Петербургской консерватории, Заслуженным деятелем искусств РСФСР и Заслуженная артисткой РСФСР.

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар в четырехкомнатной квартире. Сгорела заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина.

Как сообщает 78.ru, кроме этого, в тяжёлом состоянии был госпитализирован пожилой мужчина. Отмечается, что из дома было эвакуировано 30 человек.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 20 сентября сотрудники МЧС отправились на Петровскую набережную, к дому №4.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 13:08 .

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире в восьмиэтажке, рядом с Домиком Петра I. Огонь распространялся по кухне и коридору, горела обстановка на площади 30 квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через 34 минуты, к 13:42.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 23 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необычный пожар случился пожар в Центральном районе Петербурга. Там неожиданно вспыхнул холодильник.