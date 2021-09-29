Спасатели потушили полыхающий балкон на Изборской

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили балкон квартиры в жилом доме.

Возгорание случилось в среду, 29 сентября, в доме №3 на улице Изборская. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:18. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, на балконе обгорела обстановка на площади 3 «квадратов».

Горение ликвидировано до прибытия пожарных. Сведений о пострадавших не поступал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в здании на Фонтанке. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.