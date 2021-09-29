Спасатели потушили пожар в здании на Фонтанке

Утром 29 сентября в Центральном районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 01:53 мск.
На набережной реки Фонтанки, 78, в двухэтажном здании, в подвальном помещении площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 02:27 мск.
В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели локализовали пожар на 150 «квадратов» на Грузинской. К месту происшествия прибыли 27 спасателей на шести спецмашинах.