Спасатели потушили пожар в здании на Фонтанке

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 29 сентября в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 01:53 мск.

На набережной реки Фонтанки, 78, в двухэтажном здании, в подвальном помещении площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 02:27 мск.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели локализовали пожар на 150 «квадратов» на Грузинской. К месту происшествия прибыли 27 спасателей на шести спецмашинах.