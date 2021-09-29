Стало известно о смерти артистки балета Мариинского театра Нины Сахновской

Женщина умерла на 84-м году жизни.

Сегодня, 29 сентября, стало известно о смерти артистки балета Мариинского театра Нины Сахновской. Ей было 83 года. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, в котором балерина работала с 50-х по 80-е годы.

Причины, по которым умерла Сахновская, не называются. В некрологе упоминаются яркие моменты карьеры балерины, которая окончила Ленинградское хореографическое училище, а после исполняла роли в «Спящей красавице».

«Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского репертуара. По завершении сценической карьеры богатый исполнительский опыт служил Нине Николаевне в педагогическом труде»,

— сообщили в Мариинском театре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умерла художница Нина Квитницкая.