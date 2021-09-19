Умерла художница Нина Квитницкая

Почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая скончалась сегодня, 19 сентября, в Москве. Ей был 101 год.

Известно, что женщину нашли мертвой в своей квартире на Брюсовом переулке. Причина смерти — проблемы с сердцем. Об этом сообщает ТАСС.

Нина Квитницкая родилась в декабре 1919 года. Училась в Московском текстильном институте и Московском институте прикладного и декоративного искусства. Участвовала в Великой Отечественной войны. Искусно работала с фарфором и гжелью на протяжении всей жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский политик, журналистка и писательница Ирина Хакамада 15 сентября заявила о смерти супруга. Трагичной новостью она поделилась в Instagram-аккаунте, посвятив ей сториз. Непонятно, по какой причине умер 65-летний Владимир Сиротинский. Ирина Хакамада не стала называть причины летального исхода.