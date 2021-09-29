Бородина объяснила, почему не поддерживает связь с Бузовой

Бородина объяснила, почему не поддерживает связь с Бузовой
Бородина рассказала об отношениях с Бузовой. Фото: скриншот Instagram

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала подписчикам о взаимоотношениях с певицей Ольгой Бузовой. Звезд регулярно сравнивают пользователи соцсетей.

Подробности общения с коллегой Бородина раскрыла в своем Instagram-аккаунте. Телеведущая призналась , что за 13 лет работы с Бузовой их связывали исключительно рабочие отношения. Факт дружбы она отрицает.

Бородина объяснила свои слова тем, что между ними нет ничего общего, подчеркнув, что ей не близки принципы Бузовой и ее отношение к людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бородина прилюдно раскритиковала стиль Бузовой.

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