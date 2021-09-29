В Петербурге забывчивая пенсионерка не вернулась домой спустя 9 дней

Родственники разыскивают женщину, которая могла забыть даже свое имя.

В Санкт-Петербурге пропала 81-летняя Людмила, которая ушла на прогулку 20 сентября и после перестала выходить на связь. Об этом рассказали ее родственники в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пенсионерка, проживающая в Красном Селе, ушла из дома примерно в семь часов вечера. Спустя некоторое время с ее телефона поступил тревожный звонок: женщина стонала и плакала. После этого трубку пенсионерка не поднимала, домой так и не вернулась.

У Людмилы проблемы с памятью, поэтому она могла забыть не только свой адрес, но и имя.

«Думаем, что может быть использована в качестве попрошайки злоумышленниками»,

— говорится в посте с просьбой помочь в поисках женщины.

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