В Ленобласти выясняют, откуда на свалке взялась коробка с вакцинами от гриппа

Информация о выброшенных препаратах широко обсуждалась в соцсетях.

В Ленинградской области пообещали проверить информацию, распространенных в социальных сетях, согласно которым на свалке нашли коробку с вакцинами от гриппа. Об этом сегодня, 29 сентября, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь комитета по здравоохранению региона Ирина Сафронкина отметила, что жители Ленобласти писали о вакцинах от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс», оказавшихся на свалке в Выборге. В инциденте планируют разобраться в ближайшее время.

«Комитет по здравоохранению Ленобласти проверяет информацию о том, что на свалке в Выборге нашли выброшенные вакцины от гриппа»,

— сообщила Сафронкина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин посоветовал Эрдогану «Спутник V» для ревакцинации от COVID. Переговоры двух лидеров состоялись в среду, 29 сентября, в Сочи. Встреча продлилась около трех часов.