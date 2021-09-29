В ПФР рассказали, кто получит новую единовременную выплату

На средства смогут рассчитывать граждане, трудоустроившиеся в период с 2002 по 2004 год.

В Пенсионном фонде России рассказали, кто может рассчитывать на новую единовременную выплату и об условиях ее получения. Об этом 29 сентября пишут «Известия».

Деньги получат россияне при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Обязательным условием является официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год, при котором происходило отчисление страховых взносов.

Средства выплатит ПФР или прочие негосударственные пенсионные фонды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей. Выплаты будут перечислять тем, кто во время выполнения своей работы заразился ковидом. Мишустин обратил внимание, что врачи часто забывают о себе, помогая другим.