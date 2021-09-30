В Гатчине пенсионерку, вогнавшую нож в грудь мужу, посадили на четыре года

В Гатчине пенсионерку, вогнавшую нож в грудь мужу, посадили на четыре года
Женщина отсидит четыре года. Фото: СК РФ

Женщине грозило минимум шесть лет лишения свободы, но судя оказался милосерден.

Гатчинский городской суд Ленобласти огласил приговор в отношении 59-летней женщины, которая вонзила нож в грудь своего супруга. В результате инцидента пострадавший умер, за что женщина отсидит четыре года в тюрьме.

Инцидент произошел 18 января в поселке Войсковицы. Супруги выпивали и в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Женщина схватила нож и одним ударом вонзила его в грудь сожителя по самую рукоятку. Пострадавший получил серьезную травму, которая стала причиной летального исхода.

После этого преступница отправилась к соседке, которой рассказала о происшествии. Та вызвала полицию. Пенсионерке грозило как минимум шесть лет лишения свободы, но по какой-то причине судья был мягок. Также женщине предстоит заплатить 300 тысяч рублей семье погибшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца, угрожавшего ножом студентам педагогического колледжа, арестовали.

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