В Гатчине пенсионерку, вогнавшую нож в грудь мужу, посадили на четыре года

Женщине грозило минимум шесть лет лишения свободы, но судя оказался милосерден.

Гатчинский городской суд Ленобласти огласил приговор в отношении 59-летней женщины, которая вонзила нож в грудь своего супруга. В результате инцидента пострадавший умер, за что женщина отсидит четыре года в тюрьме.

Инцидент произошел 18 января в поселке Войсковицы. Супруги выпивали и в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Женщина схватила нож и одним ударом вонзила его в грудь сожителя по самую рукоятку. Пострадавший получил серьезную травму, которая стала причиной летального исхода.

После этого преступница отправилась к соседке, которой рассказала о происшествии. Та вызвала полицию. Пенсионерке грозило как минимум шесть лет лишения свободы, но по какой-то причине судья был мягок. Также женщине предстоит заплатить 300 тысяч рублей семье погибшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца, угрожавшего ножом студентам педагогического колледжа, арестовали.