Петербуржца, угрожавшего ножом студентам педагогического колледжа, арестовали

Петербуржца, угрожавшего ножом студентам педагогического колледжа, арестовали
Мужчина отсидит в СИЗО два месяца. Фото: pixabay.com

Мужчина пробудет в СИЗО до 27 ноября 2021 года.

В Санкт-Петербурге заключили под стражу мужчину, который угрожал ножом студентам Педагогического колледжа №8. Он пробудет в СИЗО до 27 ноября 2021 года. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел утром 28 сентября на территории учебного заведения. По предварительным данным, мужчина вел себя агрессивно и угрожал несовершеннолетним применением насилия. В доказательство злоумышленник демонстрировал нож.

В тот же день мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Он признал вину частично и попросил избрать для нее более мягкую меру пресечения. Подозреваемый отмечал, что имеет тяжелое хроническое заболевание, но все это не стало весомым аргументом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 18-летний юноша в условиях неочевидности мог нанести 45 ножевых.

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