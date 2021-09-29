В Ленобласти 18-летний юноша в условиях неочевидности мог нанести 45 ножевых

В Ленобласти 18-летний юноша в условиях неочевидности мог нанести 45 ножевых
Обстоятельства произошедшего в Ленобласти устанавливаются. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области сумели раскрыть убийство, которое было совершено в условиях неочевидности.

Во Всеволожском районе в лесном массиве Ржевского лесопарка 25 сентября было найдено тело 30-летнего мужчины с более чем 45 колото-резаными ранениями.

Следственный отдел по городу Всеволожск Следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Убийство»

Правоохранители сумели раскрыть это преступление, которое, как оказалось, случилось в условиях неочевидности. Причастным к убийству оказался 18-летний юноша.

Молодого человека задержали. На допросе он признал вину и заявил, что убил мужчину из-за личных неприязненных отношений.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие подготовило прошение в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка отсидит шесть лет за убийство мужа.

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