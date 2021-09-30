Автоледи перепутала педали и протаранила дом на Лисичанской

Автоледи перепутала педали и протаранила дом на Лисичанской
ДТП на улице Лисичанская. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автоледи влетела в жилой дом на Лисичанской улице. По словам очевидцев, женщина перепутала педали.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

«Женщина перепутала педали и протаранила дом», — написал автор записи.

На кадрах видно, что автоледи отъезжает от парковочного места, после чего заезжает на тротуар и мчится в сторону здания. В результате столкновения у машины оказалась разбита передняя часть.

«Это страшно», — прокомментировал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга устроил массовое ДП на Ворошилова.

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