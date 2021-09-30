Автоледи перепутала педали и протаранила дом на Лисичанской

Автоледи влетела в жилой дом на Лисичанской улице. По словам очевидцев, женщина перепутала педали.
Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».
«Женщина перепутала педали и протаранила дом», — написал автор записи.
На кадрах видно, что автоледи отъезжает от парковочного места, после чего заезжает на тротуар и мчится в сторону здания. В результате столкновения у машины оказалась разбита передняя часть.
«Это страшно», — прокомментировал пользователь.
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