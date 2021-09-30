Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Однако Бритни Спирс полностью не избавилась от контроля. Фото: www.instagram.com/britneyspears

Суд отстранил отца американской певицы Бритни Спирс от опеки над ней.

Во время суда адвокат Спирс назвал ее отца, Джеймса Спирса, токсичным, жестоким и оскорбительным человеком. Он отметил, что певица хочет, чтобы ее отец исчез из ее жизни. Об этом сообщает CNN.

Адвокат Спирс также обвинил отца девушки в том, что тот поместил диктофон в ее спальню.

Однако Бритни Спирс полностью не избавилась от контроля. Суд постановил назначить ей временного опекуна. Вероятно, до конца года состоится еще одно слушание, в котором решится вопрос о полном снятии опеки с американской певицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

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