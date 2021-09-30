Диетолог рассказала о помогающих от головной боли продуктах

Диетолог рассказала о помогающих от головной боли продуктах
Кислоты омега-3 можно встретить в таких продуктах, как: рыбий жир, грецких орехах, рыба, семенах чиа и льна. Фото: pixabay.com

Некоторые продукты способны справиться с головной болью. Об этом заявила американский диетолог Кэтрин Брукинг.

Врач отмечает, ученые выяснили, что употребление омега-3 ненасыщенных жирных кислот сокращает интенсивность и частоту приступов мигрени. Кислоты омега-3 можно встретить в таких продуктах, как: рыбий жир, грецких орехах, рыба, семенах чиа и льна. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Этим веществом очень богаты анчоусы, сардины, лосось, скумбрия, длинноперый тунец и форель. Чтобы получить нужный эффект, их нужно употреблять не реже двух-трех раз в неделю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что людям, испытывающим проблемы с кишечником, лучше воздержаться от употребления груш. Об этом заявила диетолог Светлана Фус. Врач отмечает, что в этом фрукте содержится много клетчатки.

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Диетолог рассказала о помогающих от головной боли продуктах
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