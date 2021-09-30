Задержан мужчина, вонзивший нож в своего сына в квартире на Ударников

Потасовка произошла в квартире на проспекте Ударников. Фото: скриншот google.maps

Потасовка произошла в квартире на проспекте Ударников. Фото: скриншот google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, вонзившего нож в своего сына.

Инцидент произошел в среду, 29 сентября, в квартире дома №52 на проспекте Ударников. В ходе ссоры 66-летний мужчина ножом ударил в живот и грудь своего 34-летнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающей колото-резанным ранением брюшной стенки, передней грудной клетки, пневмотораксом справа.

Отца пострадавшего задержали «по горячим следам». В отношении Мужчины составлен протокол об административном правонарушении. С места происшествия изъяли нож.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержаны трое мужчин, устроивших поножовщину в Луге.