Задержан мужчина, вонзивший нож в своего сына в квартире на Ударников

В Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, вонзившего нож в своего сына.
Инцидент произошел в среду, 29 сентября, в квартире дома №52 на проспекте Ударников. В ходе ссоры 66-летний мужчина ножом ударил в живот и грудь своего 34-летнего сына.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающей колото-резанным ранением брюшной стенки, передней грудной клетки, пневмотораксом справа.
Отца пострадавшего задержали «по горячим следам». В отношении Мужчины составлен протокол об административном правонарушении. С места происшествия изъяли нож.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержаны трое мужчин, устроивших поножовщину в Луге.