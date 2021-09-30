В Петербурге в ТЦ украли куртки и порезали продавца

В Петербурге в ТЦ украли куртки и порезали продавца
Пострадавшего продавца с раненым веком, ушибом кисти в удовлетворительном состоянии госпитализировали. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция расследует разбой, который произошел накануне в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, накануне в ТРК «Дунай» трое неизвестных пырнули ножом 27-летнего продавца. Затем они украли три куртки на общую сумму 3699 рублей. Потом они скрылись с места происшествия на автомобиле «Хендай Солярис» в неизвестном направлении. Пострадавшего продавца с раненым веком, ушибом кисти в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Ранее через 112 поступило сообщение от администратора ТЦ «Дунай», о том, что по адресу Дунайский пр. д. 27 в ТРК «Дунай» трое неизвестных, порезав ножом сотрудника магазина, украли три куртки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, вонзившего нож в своего сына. Инцидент произошел в среду, 29 сентября, в квартире дома №52 на проспекте Ударников.

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