10-летний мальчик домогался до 8-летнего ребенка в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга удалось выяснить, кто совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка 2013 года рождения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 сентября правоохранители начали проверку. Было установлено, что с 1 ноября 2020 по 31 мая 2021 неизвестный по улице Главной в Петербурге домогался до несовершеннолетнего.

Было возбуждено уголовное дело.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, с проспекта Косыгина доставили ребенка 2011 года рождения. Его изобличили в содеянном, также несовершеннолетний дал признательные показания.

Однако ввиду малолетства подозреваемого, данная статья не предусмотрена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудник Института «РАН» заявила, что к ее ребенку приставал неизвестный.