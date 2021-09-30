Взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели место взрыва в Перово. Фоторепортаж и видео Gazeta SPB

Взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели место взрыва в Перово. На место происшествия оперативно выехала дежурная группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Специалисты осмотрели место взрыва и установили, что в руках мужчины, предположительно, разорвался 76-миллиметровый снаряд времён Великой Отечественной войны. Его он пытался распилить болгаркой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Северной столице и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии осмотрели место проживания и гаражи, принадлежавшие мужчине, где обнаружили более 130 снарядов, взрывателей, запалов, гранаты и патроны.

Ранее в посёлке Перово в результате взрыва боеприпаса скончался мужчина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина, пострадавший от взрыва, скончался.