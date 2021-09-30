Суд признал двух пожарных виновными в халатности по делу сгоревшей «Зимней вишни»

Заводский районный суд в Кемерово установил, что руководители ТЦ «Зимняя вишня» оказывали небезопасные услуги, а пожарные виновны в халатности.

Заседание состоялось в четверг, 30 сентября. Суд признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре в марте 2018 года.

Как сообщил ТАСС, было установлено, что пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, тушившие пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре в марте 2018 года, допустили халатность. Руководители ТРЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев нарушили требования пожарной безопасности.

Напомним, пожар в торговом центре произошел в 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, среди них 37 детей, еще 79 пострадали. В Кемерово был объявлен траур.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» появился сквер.