«ГАЗель» снесла себе кузов под мостом на Южном шоссе

На Южном шоссе произошло очередное ДТП с «ГАЗелью». Машина не проехала под мостом.
Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».
На кадрах видно, что «ГАЗель» не проехала под ограничителем перед Сортировочным мостом на Южном шоссе. По-видимому, транспортное средство уже отогнали, чтобы освободить проезд для других машин. У «ГАЗели» оказался полностью смят кузов.
В комментариях пользователи сети заметили, что грузовики застревают под указанными переправами на шоссе регулярно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП с «ГАЗелью» под Сортиовочным мостом.