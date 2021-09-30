«ГАЗель» снесла себе кузов под мостом на Южном шоссе

ГАЗель не проехала под мостом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ГАЗель не проехала под мостом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Южном шоссе произошло очередное ДТП с «ГАЗелью». Машина не проехала под мостом.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что «ГАЗель» не проехала под ограничителем перед Сортировочным мостом на Южном шоссе. По-видимому, транспортное средство уже отогнали, чтобы освободить проезд для других машин. У «ГАЗели» оказался полностью смят кузов.

В комментариях пользователи сети заметили, что грузовики застревают под указанными переправами на шоссе регулярно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП с «ГАЗелью» под Сортиовочным мостом.