ДТП с большегрузом усугубило крупную пробку на Пискаревском

ДТП на Пискаревском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Пискаревском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с большегрузом. Автомобилисты жалуются на крупную пробку.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

«Перед мостом и так жутка пробка. Объезжайте», — предупредил автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить фура и легковой автомобиль. По предварительным данным, автомобилист попытался перестроиться на другую полосу, но не убедился в безопасности маневра.

Движение на участке сильно затруднено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ГАЗель» снесла себе кузов под мостом на Южном шоссе.