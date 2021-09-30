За сутки госпитализировали почти 500 ковид-пациентов в Петербурге

За сутки госпитализировали почти 500 ковид-пациентов в Петербурге
В Петербурге ежедневно госпитализируют пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Свободный коечный фонд в Петербурге для больных коронавирусом и пневмониями в настоящий момент составляет 16,5%.

Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. За последние сутки в стационары города доставили 484 пациента.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего лечение проходят 5 108 горожан, в том числе 464 лежат в реанимации, 218 — подключены к ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 23 017 горожан.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 2 077 человек, от последствий коронавируса скончались 56 жителей Санкт-Петербурга. Общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 854 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус вошел в тройку лидеров среди причин смерти петербуржцев.

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