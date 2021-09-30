Коронавирус вошел в тройку лидеров среди причин смерти петербуржцев

Коронавирус вошел в тройку лидеров среди причин смерти петербуржцев
На первом месте – болезни сердца. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За последние месяцы основной причиной смерти петербуржцев стали сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте заболеваемость COVID-19 и внебольничные пневмонии. Об этом рассказал первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. По его словам, коронавирус «сам по себе является фактором обострения сердечно-сосудистых заболеваний».

Сарана отметил на пресс-конференции в ТАСС, что в городе несколько уменьшились количество летальных исходов от отравлений, но есть рост по смертям от эндокринных заболеваний. Он добавил, что последнее также связано с последствиями коронавируса.

Зампредседателя комитета тнапомнил, что в этом году на переоснащение сердечно-сосудистых центров выделен 171 млн рублей, а в 2020 году — 214 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 56 жителей Санкт-Петербурга. Общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 854 человек.

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