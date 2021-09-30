От коронавируса скончались еще 56 петербуржцев

В Петербурге за минувшие сутки скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 854 человек.

Отмечается, что Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 077 инфицированных. Побороть болезнь смогли еще 1 926 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России побит рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки с начала пандемии — скончались 857 человек.