От коронавируса скончались еще 56 петербуржцев

От коронавируса скончались еще 56 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 854 человек.

Отмечается, что Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 077 инфицированных. Побороть болезнь смогли еще 1 926 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России побит рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки с начала пандемии — скончались 857 человек.

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