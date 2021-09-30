ДТП с грузовиком и маршруткой собрало крупную пробку на Маршала Новикова

ДТП с грузовиком и маршруткой собрало крупную пробку на Маршала Новикова
ДТП на Маршала Новикова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На улице Маршала Новикова произошло ДТП, в результате которого собралась крупная пробка. Дорогу не смогли поделить грузовик и маршрутка.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 сентября, у дома №28. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что грузовик подбил маршрутку сзади. Транспортные средства заняли почти две полосы, чем значительно затруднили проезд по участку.

Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с большегрузом усугубило крупную пробку на Пискаревском.

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