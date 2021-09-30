В Петербурге женщина отсудила у больницы 1,5 млн рублей за смерть матери

Жительница Петербурга отсудила у городской больницы №26 полтора миллиона рублей за смерть матери. Решение вынес Московский районный суд.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, петербурженка просила взыскать с медучреждение 3 миллиона рублей за моральный вред, 107,8 тысячи рублей за материальный ущерб, 200 тысяч рублей за расходы на адвоката и 67,7 тысячи рублей за оплату экспертизы.

Со слов истца, в феврале 2019 года в больнице прооперировали ее мать и выписали, указав, что рака у пациентки нет. Спустя полгода женщине диагностировали рак и провели операцию в больнице в Тульской области. Далее дочь передала материалы из петербургской больницы на перепросмотр, где выяснилось, что злокачественное образование было выявлено еще при лечении в больнице №26. В августе 2020 года мать скончалась.

Суд удовлетворил иск частично. С петербургской больницы взыскали 1,3 миллиона рублей за моральный вред, 60,3 тысячи за расходы на похороны, 67,7 тысячи за оплату экспертизы, а также 80 тысяч рублей за расходы на адвоката.

Больница с решением не согласилась и подала апелляцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница пожаловалась врачам, что мама ее бьет и не кормит.