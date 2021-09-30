Скорая помощь приехала к ДТП с мотоциклом в Ломоносовском районе

Место ДТП в Ленобласти. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП в Ленобласти. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП с участием мотоцикла. На месте скорая помощь.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

«В Кипени сбили мотоциклиста. Состояние неизвестно», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что байк брошен посреди проезжей части, легковой автомобиль остановлен у обочины.

Информация о состоянии водителей не приводится. На месте работают медики скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с грузовиком и маршруткой собрало крупную пробку на Маршала Новикова.