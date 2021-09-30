Актер из сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич умер от коронавируса

Российский актер Руслан Дулич скончался от осложнений коронавирусной инфекции в возрасте 40 лет.

О смерти актера сообщила его подруга — поэтесса Ирина Блат. Она написала на своей странице «ВКонтакте», что Дулич ушел из жизни на прошлой неделе, 25 сентября. Он болел коронавирусом и не справился с осложнениями.

«Ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек — Руслан Дулич», — говорится в сообщении.

Подруга актера добавила, что Дулич отрицал коронавирус и не верил в эффективность антиковидных вакцин.

Руслан Дулич начал сниматься в российских сериалах с 2013 года. Он появлялся в эпизодах таких сериалов, как «Горюнов», «Консультант», «Выжить любой ценой», «На районе», «Тайны следствия», «Свои» и «Невский. Тень архитектора».