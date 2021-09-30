Экс-футболист Пеле выписан из больницы после удаления опухоли

Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из клиники в бразильском Сан-Паулу. Его госпитализация после хирургического вмешательства длилась почти месяц.

80-летнего бразильца выписали из больницы утром 30 сентября. Его состояние оценивают как стабильное, в скором времени он продолжит курс химиотерапии. Бывший спортсмен 4 сентября перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Как сообщает радиостанция Band news, несмотря на выписку, Пеле не сможет вернуться к семье в курортный город Гуаружа, поскольку будет вынужден задержаться в Сан-Паулу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Месси принес Аргентине победу и побил рекорд Пеле. Для достижения рекорда аргентинцу потребовалось 153 матча. Пеле забил 77 мячей за 91 встречу.