Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрывается от следствия

Марина Ракова не пришла на допрос и отключила телефоны. Фото: скриншот страницы в соцсети Instagram

Марина Ракова не пришла на допрос и отключила телефоны. Фото: скриншот страницы в соцсети Instagram

Марина Ракова не пришла на допрос и отключила телефоны, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дознаватель предполагают, что вице-президент Сбербанка, а в прошлом замминистра просвещения России Марина Ракова скрывается от следствия.

Напомним, экс-чиновница выступает фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Недавно в офисе банка и в доме были проведены обыски, планировалось проверить госконтракты, в которых Марина Ракова принимала участие.

29 сентября следственная группа пыталась выйти с ней на связь, но женщина отключила все средства связи и покинула место проживания. Кроме того, она также прекратила общение с родственниками и не выходит на работу, говорится в сообщении СМИ.

Ранее Gazeta.SPb писала, что суд рассмотрит дело трех петербуржцев о хищении более 400 млн рублей.