Юная петербурженка попала в больницу после приема лекарства, выписанного врачом

В Красногвардейском районе Петербурга проводится проверка по факту госпитализации несовершеннолетней. Ее доставили в больницу с передозировкой лекарством.
В четверг, 30 сентября, в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 16-летней жительницы дома на Ириновском проспекте.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ночью студентка 2-го курса колледжа выпила препарат, выписанный по рецепту лечащего врача. Утром подростку стало плохо.
Семья полная, на учете в ОДН не состоит, несовершеннолетняя состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница пожаловалась врачам, что мама ее бьет и не кормит.