Юная петербурженка попала в больницу после приема лекарства, выписанного врачом

Юная петербурженка попала в больницу после приема лекарства, выписанного врачом
Девочку госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красногвардейском районе Петербурга проводится проверка по факту госпитализации несовершеннолетней. Ее доставили в больницу с передозировкой лекарством.

В четверг, 30 сентября, в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 16-летней жительницы дома на Ириновском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ночью студентка 2-го курса колледжа выпила препарат, выписанный по рецепту лечащего врача. Утром подростку стало плохо.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит, несовершеннолетняя состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница пожаловалась врачам, что мама ее бьет и не кормит.

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