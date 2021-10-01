Неизвестный отправлял 10-летней петербурженке свои интимные фото

Неизвестный отправлял 10-летней петербурженке свои интимные фото
Мужчина несколько дней присылал девочке интимные фото. Фото: Pixabay

Правоохранители Адмиралтейского района Петербурга возбудили уголовное дело после переписки озабоченного мужчины со школьницей.

Во вторник, 28 сентября, к правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о том, что на ее мобильный телефон неизвестный ранее мужчина стал присылать интимные фотографии. 30 числа по данному факту возбудили уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 числа выяснилось, что неизвестный отправлял через тот же мессенджер интимные фотографии 10-летней девочке, имея умысел на совершение иных насильственных действий сексуального характера.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерске молодой полицейский спас женщину от изнасилования.

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