Робкий мужчина с ножом попытался ограбить зоомагазин на Просвещения

В Выборгском районе Петербурга мужчина с ножом попытался ограбить зоомагазин, но остался ни с чем. Отпор ему дала женщина-продавец.

Преступный инцидент произошел вечером 25 сентября на проспекте Просвещения. В магазин с товарами для животных ворвался неизвестный с ножом и потребовал от кассира деньги. 48-летняя сотрудница не испугалась грабителя и уверенно ответила ему отказом. После грабитель скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении. В квартире на Луначарском проспекте был пойман 26-летний безработный, зарегистрированный в республике Бурятия.

Выяснилось, что он обвинялся в хранении и распространи наркотиков, а также сидел за кражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, вонзивший нож в своего сына в квартире на Ударников.