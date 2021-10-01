Арестованы трое сотрудников Сбербанка по делу Марины Раковой о хищении

Арестованы трое сотрудников Сбербанка по делу Марины Раковой о хищении
Управляющий директор Сбербанка Евгений Зак. Фото: скриншот со страницы в соцсети Facebook

За мошенничество под арест попал управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, задержанный за мошенничество, сообщает «Interfax».

Тверской суд столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгения Зака, которое продлится до 28 ноября 2021 года. Отмечается, что кроме управляющего директора Сбербанка арестованы еще два других сотрудника организации – юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова и управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин.

Предположительно, все задержанные связаны с делом вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупной форме).

Напомним, дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой связано с хищением бюджетных средств в период ее работы в должности заместителя министра Минпросвещения. По версии следствия, преступление произошло в 2019 году при реализации госпрограммы «Образование». В деле также замешана российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук, которая принимала участие в проекте «Учитель будущего» федерального значения.

В 50 млн. руб. оценен ущерб, причиненный государству. В скоро времени следствие проверит контракты на 150 млн рублей, которые также лоббировала вице-президента Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Марина Ракова скрывается от следствия, отключила телефоны и не показывается на работе.

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