Что приготовили 1 и 2 октября для петербуржцев? Афиша от Gazeta.SPb

В Петербурге масса мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные. Фото: pexels.com

В Петербурге масса мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные. Фото: pexels.com

Первые выходные октября не должны пройти мимо, у жителей Петербурга масса вариантов, как скрасить день или вечер 1 и 2 октября.

Для любителей музеев грядущие выходные также подготовили насыщенную программу. С 1 по 10 октября в Петербурге состоится ХI Форум малых музеев. 66 учреждений объединятся под темой «Роль личности в музее». Горожан ждут экскурсии и лекции, выставки и интерактивы, а также дни открытых дверей на любой вкус. Организаторы обещают заинтересовать и взрослых, и малышей.

Запись осуществляется музеями-участниками, единых билетов на фестиваль нет. Отмечается, что большая часть мероприятий бесплатна.

В очередной спокойный осенний день, если есть желание провести его без суматохи и экстрима, петербуржцам и гостям города предлагают посетить выставку «Семья. Круг жизни. Круг любви».

Мероприятие продлится до 8 октября в галерее «Мастер». Цель выставки напомнить ее посетителям о семейных ценностях, о хрупком мире «дома», без которого жизнь, будем честными, не имеет смысла.

Известные петербургские художники через графику, живопись, скульптуру и даже русские куклы постараются рассказать посетителям о ценности родных и близких, о радостях родительства, верности и любви.

В прохладный осенний вечер может здорово вписаться согревающий спектакль-путешествие LUNAPARK. Примечательно, что его режиссером стал создатель шоу для Цирка дю Солей. Постановку еще называют «Театром ласки». Почему петербуржцам стоит провести свой выходной в Люмьер-Холле на набережной Обводного канала, в доме 74 Е ? Организаторы обещают создать такую атмосферу, которая погрузит посетителей в мир теплых воспоминаний.

Интерактивные декорации, театрализованное представление, танцы, акробатика. Все это объединиться в одном представлении и расскажет о детстве, любви, о грустных и радостных моментах, которыми наполнена жизнь каждого из нас.

Купив один билет, спектакль можно будет посмотреть три раза. Авторы задумки предлагают увидеть постановку в трех разных вариантах. Послушать ее за кулисами, посмотреть со сцены и понаблюдать за ней в театре теней.

Если натура петербуржца 2 октября требует песен и плясок, то стоит обратить внимание на шоу «Симфонические рок-хиты». Восстание машин «CONCORD ORCHESTRA». Впервые музыканты симфонического оркестра будут не только исполнять музыку, но и танцевать. Вечер обещает быть насыщенным. Со сцены можно будет услышать хиты Linkin Park, Metallica, AC/DC, Rammstein, A-ha, U2 и других. У «CONCORD ORCHESTRA» свои современные аранжировки.

В сюжет шоу легко противостояние человеческого и механического, сердца и разума. Музыканты сыграют роли новых андроидов. Каждый посетитель должен будет сделать выбор, что ему важнее, гаджет или человек.

О том, что человеку нужен человек, артисты расскажут весьма нестандартным способом. Музыканты будут все время они танцуют со своими инструментами, импровизируют и исполняют все композиции без нот, на память.

Артисты не сидят на стульях, Абсолютно новые композиции, хореография, свет, декорации, эффекты и видео-инсталляции.

ГДЕ: Культурно-досуговый центр Ижорский, Колпино, Советский бульвар, д. 29 КОГДА: 2 октября 19:00