В Петербурге за сутки скончались 55 COVID-пациентов

В Петербурге за минувшие сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 1 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 909 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 1 430 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 622 998.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая волна заболеваемости коронавирусом станет для жителей России самой тяжелой.