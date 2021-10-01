В Петербурге за сутки скончались 55 COVID-пациентов

В Петербурге за сутки скончались 55 COVID-пациентов
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 1 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 909 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 1 430 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 622 998.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая волна заболеваемости коронавирусом станет для жителей России самой тяжелой.

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