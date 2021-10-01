Мясников рассказал, что поможет защититься от ковид. И это не маски

Известный российский врач Александр Мясников поделился мнением об эффективности масок при борьбе с коронавирусом, а также в очередной раз призвал к вакцинации.

«Меня часто спрашивают: помогают ли маски? В плане предотвращения передачи вирусной инфекции типа грипп или ковида? Наверное. Почему наверное: потому что это как раз вопрос веры», — пишет знаменитый врач в своем телеграм-канале.

По его словам, много лет инфекционисты, Всемирная организация здравоохранения и т.д. писали, что эффективность обычных медицинских масок при вирусных респираторных инфекциях крайне низкая.

«В мае 2020-го все дружно развернулись на 180 градусов. Маски объявили спасительным средством. И я хорошо понимаю — в то время ни лекарств от коронавируса, ни вакцин, болезнь распространяется, и что же делать? А тут — дешево и немедикаментозно», — рассуждает Александр Мясников.

Ношение маски – это средневековье, заявил доктор.

«Вот уже два года носят маски. В Европе — не как у нас, спустя рукава (или спустя их с носа), а всерьез! Маска не закрывает нос — 165 евро штраф. Ну, и помогло это? Остановили коронавирус? Снизили темпы прироста? Если мы в 21 веке уповаем на маску как на эффективное средство борьбы с инфекцией — насколько далеко мы продвинулись со времен Нострадамуса, который ввел их (как пишут) во время борьбы с чумой?!» — восклицает Мясников.

Более того, маска внушает ложное чувство защищенности, и человек начинает рассуждать в ущерб себе и собственному здоровью.

«Я не раз слышал: «зачем мне вакцина- я же в маске?!» так средневековая маска может и тормозить вакцинацию некоторых лиц, — пишет в своем блоге Александр Мясников. — Вся Европа в демонстрациях против QR кодов. Но это уже реальность, без них ни въехать в большинство стран, а из некоторых и не выехать. И не в ресторан, не в магазин. Я воспринимаю это как меру принуждения к вакцинации, и с этой точки зрения QR-коды для меня оправданы».

Мясников уверяет, единственно действенное средство на сегодня — вакцинация. Сводит к минимуму тяжелые случаи и смерти.

«Поймите все это уже и сделайте! Особенно в преддверии надвигающейся четвертой волны», — призвал он своих подписчиков.