Президент России не планирует поздравить Георгия Романова

Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не имеет никакой позиции по поводу поздравления Великого князя потомка династии Романовых Георгия со свадьбой, сообщает ФАН.

«Нет, президент никак не планирует поздравлять молодоженов. Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня», — отметил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Направлять поздравление лично Георгию Романову Путин пока не собирается.

Торжественная церемония венчания Великого князя потомка царской династии Романовых Георгия и его избранницы дочери итальянского дипломата Виктории Романовны Беттарини на настоящий момент завершилась. Событие прошло в Исаакиевском соборе. Это стало первой свадьбой императорского дома за последние 127 лет. Были приглашены гости из-за рубежа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что церемония прошла по православному обряду, но при этом с переводом на английский язык.