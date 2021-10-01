В Ленобласти ожидаются ночные заморозки в субботу

В субботу, 2 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны заморозки.

День пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южных, юго-восточных направлений, ночью слабый, днем с порывами до 3-8 метров в секунду.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в темное время суток температура воздуха составит +3…+8 градусов, местами до -1. Днем потеплеет до +10…+15 градусов.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, выходные в Петербурге пройдут без дождей.