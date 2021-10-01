Диетолог рассказал об исцеляющей от рака тыкве

Врач-диетолог Гинзбург считает, что оранжевый осенний продукт может защитить от рака, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Вещество, которое содержится в мякоти тыквы, не дают сосудам врастать в опухолевые образования на начальной стадии, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, для образования в организме опухоли сначала должно произойти изменение генома клеток, в результате которого они получат стимул размножаться, а на их периферии начнется воспаление. Специалист объяснил, что организм направляет туда сосуды, а вещества, содержащиеся в тыкве, препятствуют этому процессу.

Кроме того, тыква – это богатый источник бета-каротина, витамина А, кремния. Врач Сергей Агапкин подтвердил, что антиоксиданты чудодейственной бахчевой культуры могут защитить клетки от повреждения свободными радикалами, замедляя тем самым процесс мутаций. В этом и заключается основной противораковый эффект.

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