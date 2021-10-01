Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в субботу

Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в субботу
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В субботу, 2 октября, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленобласти.

Переправа будет разведена в период с 11:10 до 13:10. В это время по реке пройдет яхта «Аквамарин», высота которой составляет 17,2 метра. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные работы на неделю перекроют движение по улице Профессора Попова. Автобусы № 25 будут следовать в объезд по Песочной набережной и улице Даля.

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