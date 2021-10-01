Пульмонолог дал рекомендации по использованию пульсоксиметра

Пульмонолог дал рекомендации по использованию пульсоксиметра
Хорошие цифры пульсоксиметрического измерения в норме у человека от 94 до 99%. Фото: unsplash

Использование ставших популярными в пандемию ковида пульсоксиметров дома может быть опасным. Об этом заявил пульмонолог Александр Карабиненко.

Это нужный прибор так же, как тонометр. Правильное самонаблюдение никому еще не повредило, отмечает врач. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Карабиненко обратил внимание на то, что число дыханий должно быть до 20 в минуту, больше — это одышка. Хорошие цифры пульсоксиметрического измерения в норме у человека от 94 до 99%.

На другие изменения, доктор отмечает, следует смотреть, когда они ниже 90%. Для получения верного результата лучше обратиться к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие дельта-штаммом коронавируса женщины страдают от осложнений чаще мужчин, сообщил доктор медицинских наук Сергей Токарев. У пациенток зачастую встречаются абдоминальные симптомы после коронавируса.

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