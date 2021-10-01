Врач объяснил, кто больше всего страдает от осложнений после штамма «дельта»

Врач объяснил, кто больше всего страдает от осложнений после штамма &#171;дельта&#187;
Женщины в полтора-два раза чаще жалуются на симптомы нарушения пищеварительной системы. Фото: unsplash

Переболевшие дельта-штаммом коронавируса женщины страдают от осложнений чаще мужчин, сообщил доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Специалист рассказал, что у пациенток зачастую встречаются абдоминальные симптомы после коронавируса.

Женщины в полтора-два раза чаще жалуются на такие симптомы нарушения пищеварительной системы, как боли и спазмы в животе, тошнота. Кроме того, у пациенток нарушается стул и снижается аппетит, передает Ura.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников рассказал, что поможет защититься от ковида. И это не маски. По его словам, много лет инфекционисты, Всемирная организация здравоохранения и т.д. писали, что эффективность обычных медицинских масок при вирусных респираторных инфекциях крайне низкая.

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