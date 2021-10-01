Врач объяснил, кто больше всего страдает от осложнений после штамма «дельта»

Женщины в полтора-два раза чаще жалуются на симптомы нарушения пищеварительной системы. Фото: unsplash

Женщины в полтора-два раза чаще жалуются на симптомы нарушения пищеварительной системы. Фото: unsplash

Переболевшие дельта-штаммом коронавируса женщины страдают от осложнений чаще мужчин, сообщил доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Специалист рассказал, что у пациенток зачастую встречаются абдоминальные симптомы после коронавируса.

Женщины в полтора-два раза чаще жалуются на такие симптомы нарушения пищеварительной системы, как боли и спазмы в животе, тошнота. Кроме того, у пациенток нарушается стул и снижается аппетит, передает Ura.ru.

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