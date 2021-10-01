В Мурманской области медработника обвиняют в краже денег у пациента реанимации

Медработника одной из мурманских больниц обвинили в краже денег с банковской карты пациента, пока тот был в реанимации. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Возбудили уголовное дело. Вором оказался медбрат больницы. Сейчас 33-летнему злоумышленнику предъявили обвинение в совершении кражи. Об этом сообщает ТАСС.

Летом, в августе, пока пациент был в реанимации, его личные вещи, в том числе телефон, документы, банковская карта и деньги находились в палате, откуда и пропали. В этот же период со счетов жертвы через мобильный банк перевели на другую карту 81 тыс. рублей, а также предприняли попытку оформить кредит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полиция расследует разбой, который произошел накануне в Московском районе. Накануне в ТРК «Дунай» трое неизвестных пырнули ножом 27-летнего продавца. Затем они украли три куртки на общую сумму 3699 рублей.