Мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Синеглазов умер от коронавируса

Владимир Синеглазов, названный в 12 лет назад самым сильным человеком в Росси, умер. Ему был 61 год.

Причина смерти спортсмена — ковид. Последние дни мужчина был в коме в реанимации. Также стало известно, что за день до этого от ковида умерла сестра Синеглазова, сообщает РЕН ТВ.

Синеглазов большую часть жизни посвятил гиревому спорту и выполнению трюков со снарядами. В общей сложности мужчина установил 26 мировых рекордов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский актер Руслан Дулич скончался от осложнений коронавирусной инфекции в возрасте 40 лет. О смерти актера сообщила его подруга — поэтесса Ирина Блат. Она написала на своей странице «ВКонтакте», что Дулич ушел из жизни на прошлой неделе, 25 сентября. Он болел коронавирусом и не справился с осложнениями. Подруга актера добавила, что Дулич отрицал коронавирус.