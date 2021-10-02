Врач раскрыл способ сохранить ясный ум в старости

Врач Игорь Лукьянов посоветовал пенсионерам каждый день ходить по 40-60 минут. Фото: pixabay.com

Врач Игорь Лукьянов посоветовал пенсионерам каждый день ходить по 40-60 минут. Фото: pixabay.com

Врач Игорь Лукьянов рассказал, как сохранить ясный ум в старости. Он считает, что главным в этом вопросе является сохранение физической и социальной активности.

Доктор отметил, что обычная ходьба — лучший метод профилактики когнитивных нарушений, чем прием некоторых препаратов. Он посоветовал пенсионерам каждый день ходить по 40-60 минут. Об этом сообщает «Спутник».

Врач обратил внимание на то, что в преклонном возрасте для профилактики также нужно больше общаться с родными, читать, беседовать, учить стихи, так как именно дефицит общения зачастую влечет плохие последствия. Лукьянов посоветовал уделять время улучшению моторики, например, вязать, собирать паззлы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский профессор Гэри Смолл рассказал о четырех повседневных привычках, которые могут замедлить старение мозга.