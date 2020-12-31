Американский ученый перечислил четыре простых шага для борьбы со старческой деменцией

Американский ученый перечислил четыре простых шага для борьбы со старческой деменцией
Регулярная физическая активность - первый шаг к сохранению молодости мозга. Фото: pixabay

Американский профессор Гэри Смолл рассказал о четырех повседневных привычках, которые могут замедлить старение мозга.

Специалист уверен, что молодость сознания в руках каждого человека, главное — заботиться об организме. В первую очередь, нужно хотя бы 20 минут в день отводить для физической активности. Второй главный фактор — придерживаться парильного питания. Лишний вес во многом способствует развитию деменции. При этом когда люди сбрасывают вес, их память, наоборот, значительно улучшается.

Не менее важным аспектом является душевное спокойствие. Гормон кортизол, выделяющийся в организме во время стрессовых ситуаций, негативно влияет на клетки мозга. И последний, но не по важности шаг — регулярные упражнения для мозга, которые могут выражаться в изучении чего-то нового или оживленной дискуссии, требующей мыслительного напряжения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что канадским ученым удалось установить, почему некоторые люди грызут ногти.

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