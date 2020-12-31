Канадские ученые выяснили, почему люди грызут ногти

Вредная привычка грызть свои ногти знакома многим людям. Считается, что её первоочередной причиной является стресс, однако канадские ученые обнаружили и другие факторы.
Согласно исследованиям специалистов из Монреальского университета, люди грызут ногти не только в период сильной встревоженности. Побудить к развитию вредной привычки могут также скука или разочарование. Кроме того, этой особенности подвержены перфекционисты, которые зачастую не способны расслабиться и перестать торопиться, — так сказать, «отпустить ситуацию».
Время, в течение которого люди грызут ногти, позволяет пережить разочарование или справиться с другими негативными эмоциями, вызванными непреодолимыми обстоятельствами.
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