Немецкие ученые рассказали о странном способе уменьшить боль

На сегодняшний день для блокировки болевых ощущений разработано множество препаратов, однако большинство из них имеет негативные последствия для здоровья. Немецкие ученые изобрели новый, неожиданный способ уменьшить боль.

Специалисты предположили, что уменьшить болевые ощущения можно, нанося другие повреждения организму. Результатами исследований эксперты поделились в научном издании ВMC Neuroscience. Свою гипотезу ученые решили проверить экспериментальным путем, собрав подопытную группу из 23 человек в возрасте около 23 лет.

На добровольцев одновременно воздействовали с помощью электродов, вызывающих боль, и сильного холода, фиксируя изменения активности головного мозга. Оказалось, что при воздействии холода болевые ощущения заметно снижались, поскольку мозг «отвлекался» на второй источник боли.

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