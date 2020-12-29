Немецкие ученые рассказали о странном способе уменьшить боль

Немецкие ученые рассказали о странном способе уменьшить боль
Способ, предлагаемый немецкими учеными, нужно использовать с осторожностью. Фото: pixabay

На сегодняшний день для блокировки болевых ощущений разработано множество препаратов, однако большинство из них имеет негативные последствия для здоровья. Немецкие ученые изобрели новый, неожиданный способ уменьшить боль.

Специалисты предположили, что уменьшить болевые ощущения можно, нанося другие повреждения организму. Результатами исследований эксперты поделились в научном издании ВMC Neuroscience. Свою гипотезу ученые решили проверить экспериментальным путем, собрав подопытную группу из 23 человек в возрасте около 23 лет.

На добровольцев одновременно воздействовали с помощью электродов, вызывающих боль, и сильного холода, фиксируя изменения активности головного мозга. Оказалось, что при воздействии холода болевые ощущения заметно снижались, поскольку мозг «отвлекался» на второй источник боли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увлажнитель воздуха в квартире поможет снизить риск заражения коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
боль немецкие ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Яхтенной достроили детский сад на 190 мест спустя 5 лет с начала работ
Путин пообещал решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам
Немецкие ученые рассказали о странном способе уменьшить боль
Более 9 тыс. дворников убирают Петербург от последствий ледяного дождя
МегаФон связал две столицы
В Петербурге прошла церемония передачи корвета «Гремящий» в ...
В Петербурге карта «Подорожник» будет действовать на пригородные маршруты в ...
Создатель «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года